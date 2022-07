Dal Portogallo: Renato Sanches vuole solo il PSG

Renato Sanches vuole solo il PSG, questo è quanto arriva dal Portogallo, dove il portale Record afferma come il calciatore portoghese voglia solo il club parigino. Per questo motivo continua a rifiutare qualsiasi tipo di offerta, compresa quella del Milan che da tempo ha l’accordo col club del calciatore. Il motivo, sempre secondo il portale portoghese è l’arrivo di Campos come direttore del club, ma soprattutto di Galtier come nuovo allenatore che avrebbe spinto Sanches a prendere questa decisione. Il portoghese infatti vuole lavorare di nuovo con il suo ex allenatore e l’ha fatto già sapere al suo procuratore. Il Milan ha raggiunto come detto l’accordo per il cartellino, ma chiaramente in situazioni del genere sarà la volontà del giocatore che farà la differenza.

Foto: Twitter personale