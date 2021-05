Dal Portogallo: Paulo Fonseca in trattativa con il Lione

Le strade tra Paulo Fonseca e la Roma si divideranno a fine stagione. I giallorossi hanno già scelto Mourinho come successore, mentre l’ex tecnico dello Shakhtar non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, per Fonseca potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1: l’allenatore è in trattativa con il Lione che, a fine stagione saluterà Rudi Garcia.

FOTO: Twitter Roma