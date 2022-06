Dal Portogallo (ore 13,30): l’Udinese a un passo da Leonardo Buta

L’Udinese starebbe per piazzare un colpo di mercato dal Portogallo. Come riporta Ojogo (alle ore 13.30), il club friulano sarebbe da un passo da Leonardo Buta.

Si tratta di un terzino sinistro di 19 anni, in arrivo dalle giovanili del Braga, club con cui ha anche disputato 6 gare in prima squadra, oltre alle 25 partite con la squadra giovanile.

Come si legge, il giocatore avrebbe già completato le visite mediche e firmato per 5 anni in Italia.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità dell’acquisto da parte dell’Udinese.

