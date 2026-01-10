Dal Portogallo: Ngom a un passo dal Lecce

10/01/2026 | 16:34:47

Secondo quanto riportato dal giornalista Eduardo Pedrosa Marques di A Bola, il Lecce starebbe per ingaggiare, con un’operazione a titolo definitivo da 2 milioni di euro più bonus, il centrocampista Oumar Ngom dell’Estrela da Amadora.

Ngom, classe 2004 nato in Francia, è arrivato in Portogallo all’inizio della stagione e ha subito dimostrato le sue qualità nella gestione del gioco a centrocampo.

L’operazione confermerebbe ulteriormente il legame tra la società salentina e quella portoghese.

Foto: X Cabine Desportiva