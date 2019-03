Dal Portogallo: lo United accelera per Bruno Fernandes, in agenda summit con l’agente

Il Manchester United fa sul serio per Bruno Fernandes, ex centrocampista di Udinese e Samp, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Dopo i rumors delle scorse settimane, dal Portogallo arrivano importanti conferme: secondo quanto riportano i colleghi di A Bola, infatti, la prossima settimana è previsto un incontro tra lo United e l’agente del fantasista lusitano classe ’94. I Red Devils da tempo hanno messo nel mirino Bruno Fernandes, la cui clausola rescissoria è di 100 milioni di euro. Lo Sporting, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del proprio gioiello per una cifra inferiore, ma non è tutto: l’intenzione del club portoghese è quella di rinnovare l’accordo per un altro anno (attuale scadenza 2023) ritoccando l’ingaggio e aumentando la clausola rescissoria.

Foto: maisfuteboliol