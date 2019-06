Dal Portogallo: lo Sporting vuole acquistare il figlio di Cristiano Ronaldo

Lo Sporting di Lisbona tenta di ripetere quanto fatto in passato: il club portoghese ha avviato i primi contatti con nonna Dolores per portare in squadra il figlio di Cristiano Ronaldo, il piccolo Cristianinho. Il ragazzino di 9 anni gioca con i pari età nella Juve e ha già fatto vedere grandi cose. Per questo motivo, come riporta il quotidiano lusitano Correio da Manha, lo Sporting starebbe provando l’affondo: per ora solo un tentativo, del resto a decidere sarà il papà.

Foto: Instagram personale Ronaldo