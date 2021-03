Dal Portogallo: lo Sporting vorrebbe riscattare Joao Mario, ma l’ingaggio è troppo alto

Secondo quanto riportato da Record, Joao Mario potrebbe restare allo Sporting Lisbona alla fine della stagione in corso. Il giocatore di proprietà dell’Inter, ma in prestito in Portogallo, avrebbe infatti convinto il club a intraprendere uno sforzo economico per acquistarlo a titolo definitivo dopo una stagione di successi sotto la guida del tecnico Amorim. Il problema ovviamente rimane l’aspetto economico della questione, con il centrocampista in prestito dall’Inter che percepisce 3 milioni netti a stagione, esattamente il doppio rispetto al tetto salariale della società portoghese.

Foto: sito Sporting