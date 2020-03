Dal Portogallo: l’Huddersfield pronto a trattenere Willock

Chris Willock potrebbe restare in Inghilterra. E’ questa l’indiscrezione lanciata dal Portogallo: infatti, l’attaccante inglese classe 1998 è attualmente in prestito all’Huddersfield, ma è di proprietà del Benfica. Cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, è stato acquistato dal club portoghese nel 2017, senza mai debuttare in prima squadra. Dopo una prima parte di stagione in prestito al West Bromwich Albion, i Terriers lo hanno trattato con il Benfica, per averlo con la stessa formula per questa seconda parte di stagione. Attualmente, ha collezionato 1 gol in 7 presenze con la maglia dell’Huddersfield che, tuttavia, sembrerebbe convinto ad acquistarlo in estate.

Foto: A Bola