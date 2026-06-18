Dal Portogallo: la Roma osserva il giovane attaccante Leonardo Fajardo

18/06/2026 | 17:14:49

C’è un nome nuovo per l’attacco della Roma di Gasperini, che continua a vagliare opzioni al tavolo del mercato. Secondo quanto riportato da a Bola, l’attaccante finito nel mirino dei giallorossi è Leonardo Fajardo, centravanti classe 2007 di proprietà del Porto che nell’ultima stagione ha giocato con l’Under 19 del club lusitano. Non manca la concorrenza, in particolare del Gil Vicente che avrebbe già avviato i contatti con il Porto.

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