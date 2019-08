Il Real Madrid sarebbe in trattativa con lo Sporting Lisbona per Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato dal Correio da Manha, Jorge Mendes sta conducendo negoziati con lo Sporting per conto del Real Madrid. L’opzione “Bruno Fernandes” sarebbe stata riattivata di fronte alle difficoltà per Paul Pogba.

Foto: Correio da Manha