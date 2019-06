Dal Portogallo: Joao Felix a Madrid per firmare con l’Atletico

L’Atletico Madrid sta per mettere a segno il colpo Joao Felix. Secondo il quotidiano portoghese Record, il centrocampista del Benfica, tra i grandi protagonisti della scorsa stagione, sarebbe già nella capitale spagnola per raggiungere l’accordo con i colchoneros. Cifre importanti, quelle messe sul piatto dal club allenato da Diego Simeone, per accaparrarsi uno dei migliori giocatori dell’Europa League: 15 gol e 9 assist quest’anno per il classe 1999, che ha anche avuto modo di esordire con il Portogallo durante la semifinale di Nations League contro la Svizzera dello scorso 5 luglio. L’Atletico, infatti, è pronto a sborsare i 120 milioni di euro di clausola rescissoria al Benfica e offrirne 6 a stagione al gioiellino lusitano.

Foto Twitter Portogallo