Dal Portogallo: il Pumas vuole Dani Alves, pronta una super offerta

Il Pumas è pronto a far sul serio per Dani Alves. Il terzino brasiliano dopo il ritorno al Barcellona non ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana e ora cerca una nuova squadra. Secondo quanto raccolto da Record, il Pumas avrebbe offerto un contratto di un anno da 100mila dollari a partita per convincere il nazionale brasiliano ad accettare. Il campionato messicano è prossimo alla chiusura, mancano 10 partite e Alves guadagnerebbe circa un milione che potrebbe aumentare, spiega Record, in caso di qualificazione alla fase finale del campionato e disputassero le altre sei partite della stagione.