Shoya Nakajima è vicino al Porto. Secondo quanto riporta Record, i dragoes hanno già un preaccordo per riportare il giapponese in terra lusitana, appena sei mesi dopo il suo trasferimento dalla Portimonense all’Al-Duhail, in Qatar, che per assicurarselo aveva sborsato 35 milioni di euro, la cifra più alta per un giocatore giapponese.

Foto Record