Dal Portogallo: il Milan sulle tracce di Antonio Silva

27/06/2026 | 22:15:12

Un attaccante portoghese come Gonçalo Ramos. E ora un difensore centrale per il Milan di Amorim perché la necessità è quella di rafforzare la squadra in tutti i reparti. E proprio dal Portogallo dal tardo pomeriggio hanno accostato il nome di Antonio Silva al Milan, parlando addirittura di accordo verbale fino al 2031 al doppio dell’attuale ingaggio in attesa di presentare una proposta al suo attuale club. Antonio Silva, classe 2003 in forza al Benfica, è gestito dall’agenzia di Jorge Mendes, molto vicino al club rossonero a maggior ragione dopo l’arrivo di Ruben Amorim.

Foto: Instagram personale