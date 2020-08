Dal Portogallo: il Milan continua a pensare a Florentino

Florentino non è disponibile al prestito. Lo evidenzia A Bola nell’edizione odierna. Jorge Jesus, tecnico del Benfica, vorrebbe trattenere il giocatore perché lo reputa un giocatore importante e dal futuro in crescita. Il Milan valuta la soluzione economicamente migliore per assicurarsi il giocatore e non è disposto ad accettare quella delle aquile portoghesi: prestito biennale con obbligo di acquisto a 40 milioni di euro. Il Milan, invece, vuole acquistarlo subito a 30 milioni di euro.

Foto: Twitter