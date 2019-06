Dal Portogallo: il Manchester United insiste per Ruben Dias del Benfica

Il Manchester United fa sul serio per Ruben Dias. Secondo quanto riportato da A Bola, i Red Devils avrebbero accelerato i contatti con il Benfica per il difensore classe ’97, da tempo una priorità per il reparto arretrato. Perso Mats Hummels, che ha preferito tornare al Borussia Dortmund rifiutando lo United, ora il club inglese tenterà il tutto per tutto con Ruben Dias: il Benfica vorrebbe blindarlo, ma il Manchester è pronto a pagare la clausola da 60 milioni per regalare il rinforzo in difesa a Solskjaer.

Foto maisfutebol.iol.pt