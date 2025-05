Dal Portogallo: il Braga pensa a Farioli

20/05/2025 | 10:32:30

Dal Portogallo insistono, il Braga ha messo nel mirino Farioli per la panchina, ma la pista è complicata. Il tecnico è reduce dalla fine dell’esperienza sulla panchina dell’Ajax, con l’amaro secondo posto conquistato in classifica al termine di un’annata trascorsa per lunghi tratti in vetta alla classifica.

FOTO: Instagram Ajax