Dal Portogallo: il Benfica si assicura la stellina brasiliana Pedrinho

Tutto fatto per l’arrivo di Pedro Victor Delmino da Silva, meglio noto come Pedrinho, al Benfica. L’esterno classe 1999 del Corinthians, infatti, secondo A Bola, ha firmato un quinquennale dopo aver svolto i test fisici e atletici nei giorni scorsi. Ora, rientrerà a San Paolo dove concluderà la stagione con la maglia del Timao, per aiutare il club brasiliano a concludere al meglio la stagione. A fine marzo, poi, prenderà parte alle sfide della Nazionale Olimpica, per giungere finalmente a Lisbona nei primi di giugno. Il Corinthians incasserà circa 15 milioni di Euro, che potranno arrivare fino a 22,5 a determinate condizioni. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

Foto: FOX Sports Brasil