Dal Portogallo: il Benfica segue Diego Costa e Batshuayi

Nonostante la telenovela Cavani-Benfica va avanti, il club portoghese continua a sondare il terreno alla ricerca di un attaccante. Secondo A Bola, il Benfica ha messo in agenda i nomi di Diego Costa e Batshuayi. L’Atletico Madrid sarà disponibile a negoziare la partenza di Diego Costa, 31 anni, visto l’ottimo rapporto con il Benfica. Il giocatore belga, Batshuayi era già nel mirino del Benfica nel 2013, quando indossava la maglia dello Standard Liegi, poi decise di trasferirsi al Marsiglia. All’epoca era tra i massimi craque, ma ora, nonostante sia legato al Chelsea con un altro anno di contratto, non sta attraversando il momento migliore della sua carriera, essendo in una lista di giocatori che non dovrebbero rimanere nel club londinese.

Foto: Twitter