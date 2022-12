Dal Portogallo: il Benfica rifiuta 100 milioni di euro per Enzo Fernandez

Secondo quanto riporta Record, il Benfica avrebbe rifiutato un’offerta stellare del Liverpool per Enzo Fernandez. Il centrocampista classe 2001 si è messo in mostra in questo Mondiale grazie alle sue prestazioni strepitose. Nonostante ciò, il Benfica avrebbe rifiutato addirittura 100 milioni dal Liverpool. La motivazione? Secondo il club portoghese, Enzo Fernandez attualmente vale 120 milioni di euro. In estate fu acquistato dal River Plate per soli 12 milioni.

Foto: Twitter River