Dal Portogallo: il Benfica chiede la designazione di arbitri stranieri per le sfide contro il Porto

Calcio portoghese nel caos dopo quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il big match di sabato scorso tra il Porto e il Benfica. Di fatto, sulla strada che conduce allo stadio Dragao sono stati appesi manichini impiccati con le divise del Benfica e degli arbitri.

Secondo quanto riferito dal portale Abola, il Benfica – attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale – ha alzato la voce chiedendo la designazione di arbitri stranieri per le sfide contro il Porto.

“Chiediamo alla Liga portoghese e alla Federazione – si legge nella nota del club – di prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alla nomina di arbitri stranieri per Classici fra Benfica e Porto“.

Lo scontro diretto è stato vinto dal Porto per tre reti a due sulla capolista Benfica. Successo che ha permesso agli uomini di Sergio Conceicao di accorciare a meno quattro in classifica rispetto alla vetta.