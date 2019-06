Dal Portogallo: il Benfica avanza per Pinamonti

L’ottimo Mondiale con la Nazionale Under 20 ha fatto accedere i radar intorno ad Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 ha giocato con la maglia del Frosinone la stagione appena conclusa, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Inter. L’edizione odierna del quotidiano portoghese A Bola riferisce l’interessamento del Benfica per il centravanti nato a Cles. L’alternativa a Pinamonti è Raul de Tomas del Real Madrid, ma per ora l’italiano sembra essere il primo sulla lista dei desideri del Club lusitano.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro