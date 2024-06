Dal Portogallo: Fresneda nel mirino della Roma

Dopo l’esperienza non troppo fortunata allo Sporting CP, Ivan Fresneda torna nel mirino di un club italiano. Il terzino destro è stato a lungo un obiettivo del Milan ma poi ha preferito lo Sporting. Lo spagnolo ha chiuso la stagione con appena 290 minuti, in 11 partite.Ha sì un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro ma tanta voglia di rimettersi in gioco. E secondo quanto riportato da A Bola, la Roma ha messo il 19enne nel mirino.

Foto: Instagram Sporting