Secondo quanto raccolto da A Bola, Bas Dost ha finalmente accettato la proposta dell’Eintracht Francoforte. Dopo che nei giorni scorsi le due società avevano trovato l’accordo, l’attaccante olandese aveva in un primo momento declinato l’offerta dei tedeschi. Ora però è arrivata la svolta, con il calciatore che ha dato il via libera per concludere l’operazione. Ai portoghesi andranno 6 milioni più 2 di bonus.