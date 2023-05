Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo potrebbe ritirarsi a fine stagione

Come riporta la fonte portoghese, El Nacional, Cristiano Ronaldo potrebbe anticipare di un anno il suo ritiro dal calcio. Il giocatore, nonostante abbia firmato un contratto fino al 2024, potrebbe decidere di smettere con un anno di anticipo. In Arabia Saudita danno per scontato che il portoghese giochi con l’Al Nassr almeno per un altro anno, ma in Portogallo i rumors sulla volontà di CR7 di appendere le scarpe al chiodo a fine campionato, si rincorrono ormai da giorni. Il suo obiettivo sarebbe quello di continuare a lavorare per l’Arabia Saudita come ambasciatore del Paese, anche se resta da capire se il club saudita sarà disposto ad accettare questa proposta oppure se costringerà l’attaccante a proseguire un’altra stagione al calcio giocato.