Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla Nazionale

Secondo quanto riporta Correio Da Manha, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non ritirarsi dalla Nazionale portoghese. Il quotidiano portoghese afferma che almeno fino ai prossimi europei, ovvero Euro2024, Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla Nazionale e proverà a vincere nuovamente l’ambito trofeo che mise in bacheca già nel 2016. Il Portogallo potrà dunque contare ancora sul fenomeno portoghese.

Foto: Instagram Ronaldo