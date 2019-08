Dal Portogallo: Casillas potrebbe tornare in campo

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Iker Casillas vorrebbe tornare tornare tra i pali. L’estremo difensore spagnolo, che al momento sta lavorando come membro dello staff tecnico, è allo stesso tempo iscritto nella lista dei giocatore della rosa portoghese. Secondo quanto si apprende, il portiere si starebbe allenando per tornare in campo, ma solo a dicembre la società renderà noto l’esito dei test atletici per capire se il portiere giocherà ancora oppure no.

Foto: Marca