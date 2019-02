Dal Portogallo: Brahimi in scadenza con il Porto, ritorno di fiamma dello United

Le strade di Yacine Brahimi e del Porto sono destiate a separarsi a fine stagione. L’esterno offensivo algerino, in scadenza di contratto a giugno, non avrebbe alcuna intenzione di firmare il prolungamento con il club lusitano e quindi sarebbe libero di andar via a parametro zero in vista della prossima estate. Un addio che – salvo clamorose sorprese – si potrebbe concretizzerà molto. Sulle tracce di Brahimi ci sono diversi club come Everton e West Ham e Wolverhampton, ma nelle ultime ore – secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Correio da Manha, sul classe ’90 sarebbe piombato nuovamente il Manchester United, che già qualche anno fa provò a strapparlo al Porto senza riuscirci. Ora, però, la situazione è molto diversa considerato che Brahimi è in scadenza.

Foto: Marca