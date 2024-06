Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere lontano da Berlino. Stando quanto raccontato da A Bola (ore 18.55), dopo aver ceduto Jurasek, il Benfica è alla ricerca di un terzino per rinforzare la catena di sinistra. E uno dei nomi più accreditati è proprio Gosens. Sull’esterno tedesco c’è – come raccontato – anche il Bologna ma, fino a questo momento, l’Union Berlino non ha accettato il prestito.

Foto: Instagram Union Berlino