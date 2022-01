Dal Pino: “Nessuna evidenza scientifica che la limitazione negli stadi contenga il contagio. Una chiusura totale sarebbe ingiusta”

Il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato della questione legata agli stadi nella lettera inviata al sottosegratario allo sport Valentina Vezzali: “Non ci sono evidenze scientifiche che possano far ritenere che la limitazione di capienza degli impianti sportivi, vieppiù se a cielo aperto, è utile a contenere il contagio virale. Il recente incremento dei contagi in Italia è avvenuto in un periodo in cui gli stadi sono stati chiusi per la sosta e l’accesso agli impianti è riservato solo agli spettatori ‘super vaccinati’ in possesso di Green Pass rafforzato. Un eventuale provvedimento del governo che addirittura escluda del tutto l’accesso del pubblico dagli stadi, sarebbe estremamente ingiusto”.

FOTO: corriere