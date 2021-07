Dal Pino: “Lavoriamo insieme al Governo per riaprire gli stadi ai tifosi muniti di Green pass”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega di A, nel corso di una intervista al Corriere della Sera ha sottolineato l’importanza del ruolo del calcio in Italia: “E’ uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio. La Lega serie A con tutti i 20 club, la Federcalcio, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ritorno al 100% degli spettatori alle partite. Non è una richiesta folle: spingiamo gli italiani a vaccinarsi visto che finora solo il 45 per cento della popolazione sopra i 12 anni lo ha fatto. Il calcio è un volano sociale incredibile e nel momento in cui consentissimo ai nostri fan muniti di Green pass di accedere alle tribune, forniremmo un contributo decisivo per mettere in sicurezza tutto il Paese. Parere del Cts? Sta studiando le richieste di Lega serie A e Federcalcio: siamo in pressing perché il tempo stringe e il campionato inizia il 22 agosto”.

FOTO: Twitter Lega Serie A