Dal Pino: “L’accordo non è ancora definitivo, ma ringrazio chi crede nella nostra industria”

Il numero uno della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, dopo l’assemblea di Lega che ha scelto Cvc come partner per la vendita dei diritti tv della Serie A ha parlato alla stampa fuori all’albergo romano: “Il calcio ha grandissime difficoltà economiche finanziarie. Come ho sempre detto, le restrizioni hanno un impatto sulle società di circa 600 milioni di euro, ma questo sport è nel nostro dna e anche chi è costretto a stare a casa senza le partite sarebbe più triste. Dobbiamo fare, non solo parlare. E la Serie A sta facendo. Abbiamo inventato un modello di business e anche se ci sono stati momenti di discussione abbiamo fatto qualcosa di unico. Ringrazio tutti i presidenti e i fondi di private equity che credono nella nostra industria e sono disposti a investire 1,7 miliardi di euro in questo periodo storico. Oggi abbiamo trovato un accordo e votato all’unanimità, abbiamo accettato la proposta ma non abbiamo ancora chiuso. Non c’è nulla di definitivo. L’operazione è complicata e complessa e serve un contratto prima di arrivare alla firma finale.”

Foto: twitter lega serie a