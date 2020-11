Dal Pino: “La Serie A continuerà anche in caso di lockdown come a marzo”

Ai microfoni di TG Parlamento Rai, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del campionato di Serie A, affermando come si arriverà in fondo senza interruzioni, anche in caso di nuovo lockdown nazionale come allo scorso marzo.

Queste le sue parole: “Anche in nuovo caso di lockdown nazionale, il campionato proseguirà e non vedo come possa essere interrotto. Il protocollo funziona bene, stiamo lavorando in maniera ottimale e andremo avanti in questo modo”.

Sul sostegno del governo al calcio: “Io ho detto che abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest’anno, dovuto alle misure restrittive. Abbiamo chiesto, come tutti gli altri settori, che ci siano misure di ristoro. Paghiamo oltre un miliardo di contributi all’anno e la nostra richiesta è quella di differire i termini di pagamento. Non abbiamo chiesto soldi alle casse dello Stato. Abbiamo chiesto un’altra cosa importante per noi, ovvero la reintroduzione per i prossimi 24 mesi del betting. L’eliminazione di questo elemento di sponsorizzazione, che esiste in giro per tutta Europa, ha portato via un sacco di milioni di sponsor. Noi abbiamo scritto al Governo in più di un’occasione e non ho mai ricevuto una risposta scritta, e vale anche per Gravina. Vedo che in Inghilterra Johnson si è impegnato in prima persona per alcuni temi della Premier, ma anche la Merkel lo ha fatto in Germania. Il calcio non è solo un’industria importante, è anche parte del Dna italiano”.

Foto: Twitter Lega Serie A