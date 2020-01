Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Calcio: eletto con 12 voti

Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Calcio. Durante l’assemblea di Lega – ancora in corso – e alla presenza dei numeri uno di tutti i club di Serie A, Dal Pino, manager con un passato nel settore dell’editoria e delle telecomunicazioni, è stato eletto con una maggioranza di 12 voti. 7 le preferenze per Gaetano Micciché, una scheda bianca. Il 58enne è il nome forte proposto da Malagò per il nuovo corso della Lega Calcio.