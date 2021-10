Dal Pino e Gravina all’inaugurazione della nuova VAR Room: “Un sogno che si realizza”

A Lissone, in provincia di Monza, è stata presentata questa mattina la nuova VAR Room centralizzata. All’evento di inaugurazione presenti anche Paolo Dal Pino, presidente delle Lega Serie A, e anche il presidente federale Gabriele Gravina. Ecco alcuni estratti delle loro parole:

Dal Pino: “Con questa struttura si realizza il primo sogno condiviso con De Siervo, trasformare la produzione delle partite in qualcosa di nostro. Una Var Room così in Europa non ce l’ha nessuno e nessuno degli altri campionati ha un centro di produzione integrato come il nostro. Credo sia giusto celebrare questo primo tassello di un progetto che spero si trasformi in qualcosa di concreto e operativo per le nostre squadre che hanno bisogno di avere una visione di sistema forte”.

Gravina: “Un sogno che si realizza. Un’impresa che diventa straordinaria se andiamo a declinare i numeri che abbiamo visto: 250km di cavi, c’è qualche metro di fibra in questa struttura. E’ una struttura che rappresenta una nuova eccellenza del calcio italiano e dello sport italiano, un modello di grande esempio per tutti coloro che ci guardano con grande attenzione. Ci fa capire che siamo entrati in nuova era, tutti ricordano quante volte ho sostenuto di volere una Var Room centralizzata, oggi ci siamo ed è dimostrazione che la Figc è stata la prima nel mondo a voler lanciare l’applicazione della tecnologia, da GLT a Var”.

