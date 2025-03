Dal Paraguay agli Stati Uniti: le carriere di Gavilán e Smolyakov nel calcio che conta

Diego Gavilán e Artem Smolyakov rappresentano due generazioni di calciatori che, attraverso percorsi distinti, hanno lasciato e stanno lasciando un’impronta significativa nel mondo del calcio internazionale. Mentre Gavilán ha segnato la storia come pioniere paraguaiano nella Premier League inglese, Smolyakov si appresta a intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti con il Los Angeles FC.

Nato ad Asunción, Paraguay, Diego Gavilán è figlio di Antonio Gavilán, ex difensore centrale del Cerro Porteño, uno dei club più prestigiosi del paese. Cresciuto in un ambiente calcistico, Diego ha sviluppato una passione innata per il calcio, affinando le sue abilità nel vivaio del Cerro Porteño.Il momento culminante della sua carriera, spiega RG, è arrivato il 29 aprile 2000, quando, vestendo la maglia del Newcastle United, ha segnato contro il Coventry City, diventando il primo paraguaiano a realizzare un gol in Premier League. Questo traguardo non solo ha consolidato la sua posizione nel calcio inglese, ma ha anche rappresentato un punto di riferimento per i calciatori paraguaiani aspiranti a giocare nei campionati europei. Gavilán stesso ha riflettuto su quell’evento, sottolineando l’importanza storica del suo gol e l’orgoglio di aver rappresentato il Paraguay a quel livello.

Dall’altra parte dell’Europa, Artem Smolyakov, nato il 29 maggio 2003 a Baranivka, in Ucraina, ha iniziato il suo percorso calcistico nell’accademia del Dnipro. Dopo la dissoluzione del club, ha proseguito la sua carriera al FC Inhulets Petrove, debuttando in prima squadra il 28 novembre 2021 contro lo Shakhtar Donetsk. La stagione 2022/23 ha segnato la sua affermazione, diventando titolare fisso come terzino sinistro e collezionando 2 gol e 2 assist in 30 partite. Le sue prestazioni, racconta RG, gli hanno valso la convocazione nella nazionale Under-21 ucraina, con cui ha accumulato 10 presenze. Nel gennaio 2025, è stato annunciato il suo trasferimento al Los Angeles FC per 2 milioni di dollari. Questo passo rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, offrendogli l’opportunità di confrontarsi con una nuova cultura calcistica e di crescere ulteriormente come professionista.

Sebbene Gavilán e Smolyakov provengano da contesti culturali e calcistici diversi, entrambi incarnano la determinazione e l’ambizione di lasciare il segno nel calcio internazionale. Gavilán ha aperto la strada per i talenti sudamericani in Europa, mentre Smolyakov rappresenta la nuova ondata di calciatori dell’est Europa pronti a esplorare opportunità oltre i confini continentali. Entrambi hanno affrontato sfide significative: Gavilán ha dovuto adattarsi al ritmo e allo stile di gioco inglese, mentre Smolyakov si prepara a immergersi nella Major League Soccer, un campionato in continua evoluzione e crescita. Le loro storie sottolineano l’importanza della resilienza, dell’adattabilità e della passione nel perseguire una carriera calcistica di successo.

Foto: Instagram personale Smolyakov