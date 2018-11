Dal Messico: i Dorados preparano il colpo. Bolt corre da Maradona?

Nuove sorprendenti indiscrezioni provengono dal Messico e chiamano in causa Usain Bolt. Il velocista giamaicano, ormai da tempo desideroso di giocare in una squadra di calcio professionistica, potrebbe finire in mesoamerica e più precisamente dai Dorados. Secondo quanto riferisce il quotidiano El Observador, la dirigenza del club sta seriamente pensando al colpo ad effetto per regalare a Diego Armando Maradona un attaccante dalle qualità tuttora nascoste. Il tecnico argentino accoglierebbe a braccia aperte il classe 1986 che, nel frattempo, ha ormai chiuso ogni tipo di rapporto con gli australiani del Central Coast Mariners.

Foto: beinsports