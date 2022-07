Dal Kosovo: visite ok per Muriqi con la Lazio. Ora il Bruges rischia una multa

Vedat Muriqi è al centro di una telenovela infinita di mercato. Il calciatore nei giorni scorsi si è sottoposto alle visite mediche col Bruges ed era pronto a firmare il contratto col suo nuovo club. Le visite però secondo il club non sono state superate e così Vedat è tornato a Roma. Questa mattina l’attaccante è tornato nella capitale, dove ha sostenuto le visite, ampiamente superate. Secondo il giornalista Arlind Sadiku, ora l’attaccante tornerà in Belgio per firmare. Se il club si rifiutasse, spiega Sadiku, la Lazio potrebbe ricorrere alla FIFA e quest’ultima sanzionerebbe con una multa il Bruges.

Exclusive

Medicals OK for Muriqi at Lazio. Confirmed ✅ Striker will go back again to Club Brugge in few days. If belgian club don’t want to sign him, they could risk a high fine from FIFA.

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) July 11, 2022