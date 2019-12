Dal gol ad Anfield alla firma con i Reds: Minamino, un’arma in più per Klopp

Il Liverpool ha messo a segno il primo grande colpo di mercato della sessione invernale definendo l’acquisto di Takumi Minamino. Dietro la trattativa c’è una storia particolare, ricca di significato che ha poi portato al trasferimento del nipponico in Inghilterra. Qualche mese fa, esattamente lo scorso 2 ottobre e nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Minamino sigla un gran bel gol, un destro al volo fantastico che, però, serve a poco perché i Reds si impongono per 4-3. Nel momento in cui la palla calciata dal classe 1995 entra in porta, Jurgen Klopp resta fermo, immobile, impassibile e subito dopo sorride notando e allo stesso tempo approvando il talento del 24enne. Un segnale e un dettaglio non di poco conto che, nel giro di poco tempo, si trasforma in un’idea di mercato. Non a caso, nelle ultime settimane, sono stati avviati alcuni contatti con il Red Bull Salisburgo. Trattativa rapidissima conclusasi con la fumata bianca: “Il Liverpool Football Club può confermare che è stato raggiunto un accordo con la Red Bull Salzburg per il trasferimento di Takumi Minamino. L’attaccante giapponese diventerà ufficialmente un giocatore dei Reds il 1° gennaio. Indosserà la maglia numero 18”. Dal gol ad Anfield alla firma sul contratto con i Reds, con il benestare di Klopp che attualmente si gioca il Mondiale per club in Qatar. Minamino, in questa stagione già 9 reti e 11 assist in 22 presenze tra campionato è coppe, rappresenta un’arma in più grazie alla sua duttilità che gli consente di giocare da esterno, sia a destra che a sinistra, e da punta centrale. Il giapponese lascia l’Austria dopo 4 anni ed è pronto a crescere ulteriormente al fianco di Salah, Mané e Firmino. Con l’auspicio di poter alzare al cielo, magari, la Champions…

Foto: Liverpool Twitter