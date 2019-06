Dal Giappone: Real Madrid a un passo dal giovane Kubo

Il “Messi nipponico” potrebbe presto approdare in Europa. Secondo quanto riportato dal media giapponese Chunichi Sports, il Real Madrid sarebbe molto vicino alla chiusura dell’operazione per il trequartista classe 2001 Takefusa Kubo. Numerose indiscrezioni provenienti dal Giappone affermano che Kubo avrebbe rifiutato un’offerta del Barcellona in quanto fermamente deciso a vestire la maglia delle merengues in futuro.

Foto: Mundo Deportivo