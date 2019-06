Secondo alcuni media giapponesi, anche Real Madrid e Manchester City avrebbero puntato il proprio mirino di mercato sul classe 2001 Takefusa Kubo, da molti considerato come il Messi nipponico. Il Paris Saint-Germain continua ad essere in pole per assicurarsi le prestazioni del talentuoso trequartista, giocatore per il quale, tuttavia, potrebbe ora scatenarsi una vera e propria asta…

Foto: Mundo Deportivo