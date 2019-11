Dal fallimento Mondiale alla rinascita azzurra: l’Italia di Mancini vuole l’en plein di successi

L’Italia è pronta a tornare in campo domani sera per disputare la decima e ultima sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Il pass è già in tasca, ma gli azzurri sono ormai lanciatissimi e contro l’Armenia intendono conquistare l’ennesima vittoria. Il commissario tecnico Roberto Mancini, grazie al successo contro la Bosnia, ha già battuto il record di Vittorio Pozzo (stabilito nel 1938) centrando la decima vittoria di fila (considerando l’amichevole con gli USA), esattamente la dodicesima in 19 partite. Questa Nazionale, dopo aver riconquistato i tifosi e riacceso l’entusiasmo cancellando parzialmente la macchia lasciata dal mancato Mondiale (esattamente 2 anni fa), vuole continuare a stupire e l’obiettivo è andare oltre ogni record aggiudicandosi anche il decimo confronto su altrettante giornate per chiudere nel migliore dei modi questo percorso che porta a Euro 2020. Dal fallimento Mondiale alla rinascita azzurra: l’Italia di Mancini, a Palermo, vuole l’en plein di successi.

Foto: vivoazzurro