Dal disastro De Winter ai nuovi rumors su Thiago Silva: serve il famoso atto di fede

19/12/2025 | 19:13:17

Napoli-Milan ha certificato una cosa tra tante: la campagna acquisti estiva del Milan non ha dato fin qui i riscontri che avrebbe dovuto dare. Anzi, fin qui c’è stato più di qualche flop costato carissimo. La prestazione di De Winter sinceramente è stata imbarazzante, portato a spasso da Hojlund nelle due azioni decisive e non solo. La morale è che avere una difesa a tre e trovarti abbastanza corto dal punto di vista della competitività delle presunte riserve non può rappresentare il massimo. Già da ieri sera sono circolati rumors dal Brasile su un ritorno di fiamma per Thiago Silva: ESPN ha rilanciato il desiderio di Allegri nei riguardi del 41enne difensore centrale che ha da poco lasciato la Fluminense e che ha voglia di rientrare in Europa. La volontà di Allegri, magari avallata da Ibrahimovic, passa attraverso il famoso atto di fede del club, ovvero riconsiderare un’operazione che fin qui mai ha davvero valutato con attenzione. Il problema piuttosto è un altro: siccome non sono almeno per ora previsti investimenti di un certo spessore in quel reparto, sarebbe consigliabile valutare la situazione che il momento richiede.

Foto: X Milan