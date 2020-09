Dal Cile: il trequartista Rojas a un passo dal Crotone

Nuovo colpo in arrivo per il Crotone. Si tratta di Luis Rojas, classe 2002, centrocampista dell’Universidad de Chile, scadenza contratto 2022. Rojas può giocare in diversi ruoli del centrocampo (sia davanti alla difesa che come trequartista) e secondo il sito cileno alairelibre esiste un accordo che verrà perfezionato dopo le visite mediche (non ancora programmate). Costo dell’operazione: 1,8 milioni di dollari, la clausola di Rojas.

Foto: Gazzetta del Sud