DAL CHARLTON ALLA TRIPLETTA AL LEVERKUSEN: ADEMOLA LOOKMAN, L’EROE DI DUBLINO

Ademola Olajade Lookman è l’eroe di Dublino. Nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen l’attaccante dell’Atalanta si è reso protagonista assoluto con una tripletta che dà il 3-0 e il primo trofeo europeo ai bergamaschi. Un tocco di ‘rapina’ su cross basso di Zappacosta per l’1-0, un meraviglioso destro dal limite dopo un dribbling per il 2-0; al 75′ chiude i conti con un altro splendido gol. Finta di andare sul destro, sterza a sinistra e incrocia con il mancino silurando Kovar. Lookman si conferma un elemento chiave della squadra di Gasperini.

Nato il 20 ottobre del 1997 a Wandsworth in Inghilterra, ma cresce a Londra, e muove i primi passi nelle giovanili del Charlton con cui esordisce tra i professionisti e nel 2017, all’età di 20 anni, viene acquistato dall’Everton che lo fa giocare in attacco insieme a Lukaku. Dieci mesi dopo il suo esordio affronta proprio l’Atalanta nei gironi di Europa League, ma non scende mai in campo, con la Dea che vince 5-1. Poi viene acquistato dal Red Bull Lipsia per 18 milioni nel 2019.

Nel 2020-2021 gioca con il Fulham, nell’annata successiva c’è il Leicester: la doppia cifra di gol non viene mai avvicinata (4 e 6). Nell’agosto 2022 il trasferimento all’Atalanta per 15 milioni di euro, ad accoglierlo c’è Gasperini ed è subito la svolta. Va in gol al debutto, diventa rapidamente una soluzione di primo piano per l’attacco della Dea. Arrivano 31 presenze e 13 gol in campionato: le reti sono solo una parte dell’enorme contributo che l’attaccante, capace di disimpegnarsi anche come esterno. Il 2023-2024 è la conferma definitiva del valore del giocatore, con la la tripletta in finale di Europa League: il punto più alto della sua esperienza all’Atalanta. E chissà che non sia solo un inizio…

Foto. Instagram Atalanta