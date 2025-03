DAL BRIGHTON AGLI APPLAUSI DI BRUNO FERNANDES: TOBY COLLYER, SULLE ORME DI FLETCHER

Ruben Amorim, l’allenatore del Manchester United, sta affrontando una significativa crisi di infortuni che affligge la squadra da mesi. Tuttavia, in mezzo a questo scenario cupo, è apparso un raggio di sole per Amorim con il ritorno agli allenamenti di Toby Collyer.

Cresciuto nel settore giovanile del Brighton e nel marzo del 2022 è passato al Manchester Utd. Ha debuttato in prima squadra il 10 agosto 2024 nella partita di FA Community Shield persa ai rigori contro il Manchester City ed il 1º settembre seguente ha esordito in Premier League contro il Liverpool. Il 23 gennaio 2025 fa invece il suo esordio sul campo europeo, giocando da titolare nella vittoria casalinga per 2-1 contro i Rangers.

Dopo la vittoria contro i Rangers, anche Bruno Fernandes ha esaltato la prestazione del giovane centrocampista: “Toby non ha bisogno di aiuto, ad essere onesti. È un grande ragazzo e un professionista esemplare. Comprende il suo posto, la sua ambizione e gli standard che deve rispettare. È sempre al massimo durante gli allenamenti, mostrando una voglia di imparare, e possiede qualità lodevoli. La sua aggressività, la classe negli spazi ristretti e il suo potenziale complessivo segnalano un futuro luminoso.”