Dal Brasile: Udinese molto vicina all’esterno offensivo Martins

Una notizia di quasi tre ore fa dal Brasile. Secondo Globo.com l’Udinese è molto vicina a Matheus Martins, attaccante esterno classe 2003 del Fluminense, al punto da aver formalizzato una proposta già di circa 8 milioni. L’ennesimo investimento per il futuro, al punto che anche il diretto interessato, pur non facendo il nome del club friulano, ha dichiarato di essere pronto per il salto in Europa, dichiarando: “Sono a conoscenza di trattative per me, ma finora quello che so è che i negoziati sono in corso. Non so a che punto siano. Voglio giocare all’estero, in Europa, penso che accadrà al momento giusto. Se deve succedere ora, accadrà, se succederà dopo, nessun problema”. L’Udinese si gode il presente e pensa al futuro.

Foto: twitetr Fluminense