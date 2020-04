Dal Brasile: Thiago Silva in scadenza, ora il Psg offre il rinnovo

Il contratto di Thiago Silva è in scadenza con il Paris Saint-Germain il prossimo giugno 2020 (in attesa dell’eventuale proroga per i contratti a causa dello slittamento della stagione). Da mesi si parla di un suo futuro lontano da Parigi, ma nelle ultime ore dal Brasile sono rimbalzate indiscrezioni importanti: secondo quanto riportato da Esporte Interativo, infatti, il club di Al-Khelaifi avrebbe offerto il rinnovo al centrale ex Milan, accostato anche al Fluminense. L’intenzione del Psg – si legge – sarebbe quella di tenere Thiago Silva ancora per un anno. Ora non resta che aspettare la risposta del difensore classe ’84.

Foto: Marca