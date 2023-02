Dal Brasile rilanciano: Ancelotti resta la prima scelta per il ruolo di CT

Nonostante la smentita della Federazione calcistica del Brasile e dello stesso Ancelotti, in Brasile non indietreggiano e rilanciano con il tecnico italiano come prossimo CT della Seleção. Per UOL Esporte, l’attuale allenatore del Real Madrid resta il favorito per la panchina dei verdeoro. La fonte afferma che la CBF vuole raggiungere un accordo amichevole con i blancos affinché Ancelotti venga liberato senza dover pagare alcun indennizzo. L’attuale contratto dell’allenatore con il club di Madrid scade il 30 giugno 2024, ma gli eventuali risultati raccolti a fine stagione possono portare a una separazione anticipata.

Foto: Twitter ufficiale Ancelotti