Dal Brasile: Real, follie per il baby Reinier Jesus. Ecco l’offerta monstre

Il Real Madrid è piombato con decisione su Reinier Jesus Carvalho, trequartista classe 2002 del Flamengo. Secondo svariati portali brasiliani, il club spagnolo sarebbe pronto a fare follie per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del gioiello verdeoro, seguito anche da Psg e Liverpool: blancos hannogià preparato un’offerta monstre di circa 70 milioni in modo da convincere il Flamengo. Reinier Jesus Carvalho potrebbe così seguire le orme del suo ex compagno Vinicius Jr.

Foto: sito ufficiale Real Madrid